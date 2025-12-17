あの話題の最中海藻スープを手掛ける老舗「魚の屋」の海鮮みそ汁の具をダイソーで発見！シャキシャキわかめと国産がごめ昆布入りで、お鍋に入れるだけで香り豊かな本格海鮮みそ汁ができる時短アイテムです。忙しい日の疲れた体に染みわたる極上の美味しさです！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：みそ汁の具（海鮮）価格：￥108（税込）内容量：10g（約5人前）販売ショップ：ダイソーJAN：4970148012158ダイソーで買える！