女優の細川直美がブログを更新し、夫で俳優の葛山信吾との2人ごはんが増えたことを明かした。この日、細川は「昨晩は『双子座流星群』が見られたそうで夫と娘は流れ星を沢山見たそうです」と、葛山と娘が天体観測を楽しんだことを報告。自身については「私は寒さに負けて見に行けませんでしたが」とコメントした。続けて、食卓の写真を公開し「夕食はチキンソテーに野菜スープ とうもろこしとマッシュルームの味付けご飯にしました