坂本は扇の要として多方面への目配りが評価されているリーグ連覇、再びの日本一奪回を目指す阪神が着々と補強を進めている。12月16日に球団からは元パイレーツの内野手、キャム・ディベイニー獲得が発表された。マイナー通算85発の打撃、また内野では全ポジション、左翼も守れる新たなユーティリティ選手がポジション争いで存在