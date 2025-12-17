Snow Manの阿部亮平さんは12月16日、自身のInstagramを更新。クイズバラエティー番組『今夜はナゾトレ』（フジテレビ系）の2025年下半期レース優勝と6連覇を報告し、祝福の声が寄せられています。【写真】阿部亮平、レース優勝＆6連覇を報告「真のクイズ王ですね」阿部さんは「『今夜はナゾトレ』改めて、2025年下半期レース優勝しました！！」「これで6連覇！！！！！！」と報告。また「こんなこと、ほんとになかなかないので！