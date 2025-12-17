セブン−イレブン・ジャパンは、バタースイーツ専門店「バターステイツ」の人気商品バタークッキーを、とろけるチョコレートでコーティングした「セブンカフェ ショコラフォンデュ バターステイツクッキー」を全国のセブン−イレブン店舗限定で11月18日から、順次販売している。発酵バター含有率34％の香ばしいクッキー生地に、カカオ豆を使用したとろける濃厚なほんのりビターなショコラをたっぷりとかけた仕立てになっている。窯