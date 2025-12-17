青山商事は、ワークウエアブランドで世界的に知られる「Dickies（ディッキーズ）」との共同企画として、ウールライク素材を初めて採用した新モデルを、12月16日から洋服の青山主要230店舗および、公式オンラインストアで発売する。「ディッキーズ別注パンツ」昨今、ビジネスシーンにおいてもカジュアルスタイルが定着してきている。同社は昨年年10月にワークウエアブランドとして世界的に人気を集める「ディッキーズ」に初めて別注