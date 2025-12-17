食品のサブスクリプションサービスを提供するオイシックス・ラ・大地が展開する「Oisix」は、サービス開始25周年記念企画の一環として、12月18日から、全国47都道府県それぞれの地元で愛される味を丼メニューにした「超ラク丼Kit」シリーズを随時販売開始する。国土交通省が今年11月末に発表した最新の「宿泊旅行統計調査（国土交通省 宿泊旅行統計調査（2025年（令和7年）9月・第2次速報、2025年（令和7年）10月・第1次速報））」