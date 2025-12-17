なか卯が展開する丼ぶりと京風うどんの「なか卯」は、12月24日午前11時から、濃厚な旨みの本まぐろを存分に堪能できる「天然本まぐろ丼」を販売する。「天然本まぐろ丼」は、天然の本まぐろの赤身をごはんの上に盛り付けた、年末年始にぴったりの豪華な海鮮丼。本まぐろは“まぐろの王様”とも呼ばれ、赤身の濃厚な旨みとしっとりとした口当たりが特長となっている。まぐろの下に敷いた、こだわり卵を使用した錦糸卵の程よい甘さが