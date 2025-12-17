銃撃事件の犠牲になったラビの葬儀で、棺に取りすがって嘆く遺族/Hollie Adams/AFP/Pool/Getty Images （CNN）悲しみに包まれた人々が17日、豪シドニーに集まった。同市ボンダイビーチで発生した銃撃事件の犠牲者15人のうち、一部の人々の葬儀が始まっている。犠牲者の数は国内で起きた銃乱射事件としては過去30年近くで最悪の規模となった。地元のユダヤ人コミュニティーの施設の外では、14日の銃撃で殺害されたユダヤ教のラビ（