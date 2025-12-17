雅楽の「序破急」にならったかのような、印象的なＫＯシーンだった。７月３０日、横浜ＢＵＮＴＡＩで行われたＷＢＡ世界ライトフライ級タイトルマッチ第１０ラウンド。挑戦者の高見亨介は、ムーンウオークのような動きで王者エリック・ロサの前進をやり過ごすと、素早いジャブを打った。ロサのガードをたたいたグローブが、甲高いさく裂音を響かせる。もう一度、さらに一度。鼓をたたくように、少しずつテンポを速める。