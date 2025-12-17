アメリカのトランプ大統領は16日、ベネズエラのマドゥロ政権を「外国テロ組織」に指定し、ベネズエラを出入りするすべての制裁対象の石油タンカーの「全面封鎖」を命じました。トランプ大統領は、自身のSNSで「ベネズエラは南米史上最大の艦隊に完全に包囲されている。その規模はさらに拡大し、彼らに与える衝撃はかつてないものとなるだろう」と投稿しました。さらに、「非合法なマドゥロ政権は、外国テロ組織に指定された」と述