ソニー損害保険は、家計の見通しや対策を把握するため、ファイナンシャルプランナー200名を対象に「2026年の家計」に関する調査を実施し、その結果を12月10日に発表した。同調査は、2025年11月7日から11月10日にかけて、インターネット調査で行われたもの。調査対象は、FP技能士(1級・2級)、CFP、AFPのいずれかの資格を有し、特定の保険会社や保険代理店に勤務していないファイナンシャルプランナー200名。FP200名が予想する「2026