【モデルプレス＝2025/12/17】女優の高橋ひかる（※「高」は正式には「はしごだか」）が12月17日、自身のInstagramを更新。金髪ボブ姿のオフショットを公開し、話題を呼んでいる。【写真】24歳女優「別人級」印象ガラリの金髪ボブ姿◆高橋ひかる、映画オフショットで金髪ボブ姿を公開高橋は「映画『ロマンティック ・ キラー』現在公開中！」と出演作について触れ、「マネージャーさんが撮ってくれてたオフショット」を公開した。