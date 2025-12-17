【モデルプレス＝2025/12/17】女優の奥仲麻琴（32）が2025年12月17日、自身のInstagramを更新。第1子を出産したことを発表した。【写真】32歳元アイドル女優、出産発表で公開した子供の写真◆奥仲麻琴、出産報告奥仲は「私事で大変恐縮ですが、先日無事に第一子となる女の子を出産いたしましたことをご報告させていただきます」と子供の手と足の写真を添えて報告。「妊娠から出産までずっと支え続けてくれた夫 病院の先生をはじめ