マッシュフードラボが運営する『gelato pique cafe(ジェラート ピケ カフェ、以下ピケカフェ)』は、全店で「NEW YEAR BAG 2026」(5,000円・7,000円の全2種)を各店の年始営業開始日から販売する。各店舗無くなり次第終了、1人3点まで購入できる。※記事中の価格はいずれも税込表記。〈「NEW YEAR BAG 2026」概要〉ピケカフェから、毎年完売の福袋が2026年も登場する。ラインアップは、5,000円と7,000円の2種類で、いずれもクレープ