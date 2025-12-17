映像まで公開され、50代の女性理事に強制わいせつしたとの嫌疑をかけられたOMEGA Xのフィチャンについて、所属事務所が公式立場を発表した。【写真】フィチャン、強制わいせつ？映像公開で波紋11月17日、OMEGA Xの所属事務所IPQは公式立場を発表し、「2025年12月11日、検察はフィチャンに対し、“嫌疑なし（証拠不十分）”として不起訴処分を下した」と伝えた。フィチャンは昨年3月、前所属事務所であるSPIREエンターテインメント