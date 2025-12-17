米朝事務所所属の最若手落語家による研鑽（けんさん）会「俺が一番おもろい２０２６」に出演する桂二豆、桂弥壱、桂天吾、桂八十助、桂米舞の５人が１７日、大阪市西成区の動楽亭で取材に応じた。「俺が一番おもろい」は２０２３年にスタート。２４年は「新・俺が一番おもろい」、今年は「俺が一番おもろい・結び」として発展的に解消したはずだが、事務所の丸山汐香（きよか）氏の強い意向で４年連続開催の運びとなった。天