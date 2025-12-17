今日17日(水)午後、東海地方は、一時的に雨や雪の降る所が多いでしょう。これからお出掛けの方は、雨具を忘れずにお持ちください。明日18日(木)から19日(金)は広く晴れますが、土日(20日〜21日)は広く雨で、大雨になる所もありそうです。今日17日は天気下り坂お出掛けには雨具を今日17日(水)、日本海にある低気圧に向かって、暖かく湿った空気が流れ込んでいます。西日本の日本海側や北陸付近には、帯状に雨雲が広がっています。