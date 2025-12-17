ＪＲＡは１２月１７日、菅原明良騎手（２４）の所属が美浦・高木登厩舎からフリーに変更になると発表した。１２月２１日から。菅原明騎手は１９年３月に中山でデビュー。２４年には宝塚記念をブローザホーンで制した。１２月１４日までにＪＲＡで通算５０８２回騎乗し重賞１３勝含む３９４勝を挙げている。