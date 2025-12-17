多摩川を越える「立日橋」と多摩モノレール。 多摩地域の貴重な「南北幹線」そして「新たな多摩川架橋」 中央南北線の位置図。 東京多摩地域の主要南北軸は「伏見通り・新武蔵境通り」「新府中街道」といった4車線道路はあるが、まだネットワーク網としては貧弱なのが実態だ。特に、20万人近い人口を抱える立川市には幹線道路がなく、広大な「幹線道路空白地帯」となっている。JR中央線が街を東西に分断しており