奥山葵が主演するドラマ「スクープのたまご」（TBS系）の第11話が、16日に放送された。（※以下、ネタバレを含みます）本作は、大手出版社の「週刊誌」の編集部を舞台に、1人の若き新人記者・信田日向子（奥山）の目を通して“週刊誌の存在意義とは何か”を考える、お仕事奮闘ドラマ。日向子が推理した“今村（小西詠斗）女装説”の裏が取れたことにより、北浜デスク（赤ペン瀧川）を筆頭に事件班は活気づいていた。だが、指