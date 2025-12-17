寒さが深まる季節、甘くてリッチなスイーツが恋しくなりますよね。そんな冬気分にぴったりの新作が、全国のセブン‐イレブンに登場しました。バタースイーツ専門店「バターステイツ」の人気バタークッキーを、とろけるショコラで贅沢にコーティングした冬限定仕様。サクッと軽やかな食感と、濃厚でほろ苦いチョコの重なりが、日常にちょっとした幸せを運んでくれる一品です♡ 冬