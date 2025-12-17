お笑いコンビ「ハライチ」の澤部佑（39）が17日、MCを務めるフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に出演。後輩芸人との食事会を振り返った。「福岡の後輩でノボせもんなべっていう」と切り出した澤部。「東京に今度土曜日に行きます、せっかくなんで澤部さん、ご飯に連れて行ってください」とのリクエストに、澤部は快諾。「じゃあ他にも何人か連れてきな」と、総勢5人で食事をすることになった。そのため澤部は「ち