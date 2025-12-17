17日の国債市場で、長期金利の指標である新発10年債（380回債、表面利率1.7％）の利回りが上昇し、一時1.975％を付けた。2007年6月以来、約18年半ぶりの高水準となった。今週開かれる金融政策決定会合で、日銀が追加利上げに踏み切るとの見方から、国債が売られ、利回りが上がった。