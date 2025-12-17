私はカオリ。夫のトオルとはお互いに子どもを望んでいましたが、結婚後数年経っても授かることがありませんでした。そこで私たちは不妊治療に踏み切ることに。ありがたいことに私の会社では、不妊治療に専念するため休職できる制度があり、私はゆっくりと治療に向き合うことができました。「結果が出るまで治療のことは他の人に話さないでおこう」と夫婦で話し合っていました。ある日のこと、私のもとへ電話が。相手は義母でした。