Çö¤¤¥Ô¥¶¤Ï¶õµ¤¡¢ÂçÀ¹¤ê¥Ñ¥¹¥¿¤Ï5Ê¬¤Ç´°¿©83ºÐ¤Î?Çú¿©?¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡Ö¥è¥·»Ò¡×¤µ¤ó¤¬¸ø³«¤·¤¿¡¢ÎÁÍý¤ò¼¡¡¹¤È¤¿¤¤¤é¤²¤ëÆ°²è¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ö¥¸¥ç¥ê¡¼¥Ñ¥¹¥¿¤ÇÇú¿©¤¹¤ë83ºÐ¥è¥·»Ò¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¡¢Â¹¤¬ÁÄÊì¤Î¥è¥·»Ò¤µ¤ó¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤Ç¡Ö²ÈÂ²¤â°ú¤¯¤Û¤É¤Î°ì¸ý¤ÎÂç¤­¤µ¡×¤Ç¹ë²÷¤Ê¿©¤Ù¤Ã¤×¤ê¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥Ô¥¶¤ÏÇö¤¤¤«¤é¤Û¤Ü¶õµ¤¡×¡ÖÂçÀ¹¤ê¥Ú¥Ú¥í¥ó¥Á¡¼¥Î¡×¡Ö¥Ñ¥¹¥¿5Ê¬¤Ç´°¿©¡×¤È¥Æ