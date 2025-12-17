白熱のシーズンが終わった国内女子ツアー。今季全36試合を振り返り、大会ごとに印象に残った“1シーン”を紹介する。【写真】3年ぶりVで歓喜の涙を流す高橋彩華■宮里藍 サントリーレディス（6月12〜15日、兵庫県・六甲国際ゴルフ倶楽部、優勝：高橋彩華）高橋彩華にとって、最終18番の1メートルは、あまりにも遠く、そして小さかった。決めれば3年ぶりのツアー2勝目。外せばプレーオフ。逃げ場のない状況で、深く息を吸い、覚悟を