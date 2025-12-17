2026年1月31日からミュージカル『テニスの王子様』4thシーズン 青学（せいがく）vs四天宝寺がテニミュとして初めて東京・パルテノン多摩 大ホールで上演されることを記念して、サンリオピューロランドのスペシャルイベント『カラフルピューロランド』内スペシャルコンテンツとして『テニミュ4th in カラフルピューロランド』が2026年1月16日〜3月16日に開催されることが発表された。【写真】かっこよくてかわいい！テニミュとサ