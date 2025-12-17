俳優の釈由美子（47）が16日、自身のインスタグラムを更新。二の腕あらわな衣装姿を披露した。【写真】釈由美子のボディライン＆二の腕あらわなタイトドレス姿釈は「本日の衣装」とつづり、5枚の全身ショットをアップ。黒を基調にしたエレガントなノースリーブのロングドレスに身を包んでいる。タイトなドレスでほっそりとした二の腕あらわに、美しいボディラインを披露したこの投稿には多くの「いいね！」が届けられている