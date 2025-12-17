サッカーJ1の川崎フロンターレは17日、アビスパ福岡からMF紺野和也（28）が完全移籍で来季加入が決まったと発表した。紺野はクラブを通じて「アビスパ福岡から来ました紺野和也です！日々の練習からいろいろなものを吸収して、チームの勝利に貢献できるよう頑張ります！」とコメントを発表した。紺野は1メートル61と小柄ながら、高い技術で巧みにボールを操る切れ味抜群のドリブルが持ち味。今季はJ1で36試合に出場して3得点