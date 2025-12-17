世界遺産の大山（だいせん）古墳（仁徳天皇陵古墳、大阪府堺市）を空から眺める観光気球が、２０、２１、２４、２５日の計４日間限定で夜間に特別運行する。月明かりで見る古墳群や市内の夜景を楽しむことができるという。気球の運行は１０月に開始。運行時間の拡大を見据え、実験的に夜間の運行を実施する。通常は午後６時までだが、今回は午後６時半〜８時半にも運行する。また、４日間は乗り場のある大仙公園もライトアップ