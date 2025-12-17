提供：高松国分寺ホール 高松市は17日、高松国分寺ホールのネーミングライツ命名権者に朝日段ボールが決定したと発表しました。2026年４月１日から５年間、「朝日段ボールホール国分寺」となります。ライツ料は年間50万円です。 また、高松駅前広場の公衆トイレはカナデビアと３年間の命名権を更新し、引き続き「Kanadevia瀬戸の都トイレ」とネーミングされます。