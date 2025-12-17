岡山大学の学生サークルが企画した「学生が描くスタジアムと地域の未来フォーラム」岡山・北区16日 新しいスタジアムの整備計画がある岡山県で、高校生や大学生が自分たちが考える「理想のスタジアム」を発表しました。 （学生の発表） 「私たちのコンセプトは湯郷に、岡山全マシのスタジアムを建てたい」 「吉備中央町を第3の都市にするための吉備セントラルシティ構想を提案します」 新スタ