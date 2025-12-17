「自転車等指導取締りマイスター」が指導・取り締まり高松市兵庫町 自転車の交通ルールが2026年4月に変わるのを前に、香川県警が高松市で取り締まりを行いました。 自転車などの取り締まり経験が豊富な警察官、「自転車等指導取締りマイスター」が高松市の商店街など6カ所で、指導や取り締まりに当たりました。 道路交通法の改正で、2026年4月から「ながらスマホ」や「イヤホン」など自転車の交