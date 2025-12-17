第１０２回箱根駅伝（来年１月２、３日、東京〜箱根間往復＝１０区間２１７・１キロ）で、７年連続９回目の出場となる創価大が１７日、東京・八王子市のキャンパスで壮行会を行い、榎木和貴監督（５２）、主将の三坂佳賞（４年）、駅伝主将の黒木陽向（４年）らが昼休みに集まった学生、教職員らに約２週間後に迫った大一番に向けて決意を語った。三坂主将が「目標の３位を勝ち取れるように頑張ります」とあいさつすると会場に大