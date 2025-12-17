北海道の道央自動車道でバスが燃える火事がありました。17日午前11時40分ごろ、道央自動車道・千歳恵庭JCT付近で大型バスが燃える火事がありました。消防によりますと、バスには乗客と運転手あわせて41人が乗っていましたが、全員避難してケガ人はいないということです。NEXCO東日本によりますと、この影響で道東道・千歳東IC-千歳恵庭JCT間と、道央道・千歳IC-恵庭IC間で通行止めになっています。