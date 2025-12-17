大阪・関西万博（10月13日閉幕）で話題となったサンリオ×ミャクミャクのコラボアイテムから「ブラックぬいぐるみシリーズ」が受注販売されることが17日、発表された。【画像】万博の思い出…ミャクミャクになりきったサンリオキャラたちサンリオのキャラクターたちが、ミャクミャクになりきったデザイン。公式ライセンス商品として販売され、争奪戦となった。閉幕後には「立体マスコットクリアカラーキーホルダー」が受注販売