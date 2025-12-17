ボクシングのウエルター級世界4団体王座統一戦で、エロール・スペンスにパンチを繰り出すテレンス・クロフォード（左）＝2023年7月、米ラスベガス（ゲッティ＝共同）ボクシングで史上初の3階級での世界4団体王座統一を果たした38歳のテレンス・クロフォード（米国）が16日、現役引退を表明した。自身の交流サイト（SNS）で「もう何も証明する必要はない」と投稿した。9月に世界スーパーミドル級4団体タイトルマッチで、サウル