森ビルの調査研究機関「森記念財団都市戦略研究所」が１７日に発表した「世界の都市総合力ランキング」で、東京が過去最高の２位に浮上した。観光地やナイトライフの充実度、飲食店の多さが高く評価され、調査・発表の始まった２００８年以来初めて、米国ニューヨークを逆転した。総合ランキングは、世界４８都市を▽経済▽研究・開発▽文化・交流▽居住▽環境▽交通・アクセス――の６分野で点数化し、順位を算出した。東