お笑いタレント椿鬼奴（52）が16日放送の日本テレビ系「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜午後11時59分）に出演。休日の過ごし方を明かした。番組のテーマは「休養の取り方」。日本人の約8割が疲れていることが紹介された。くりぃむしちゅー上田晋也から「どういう感じで休んでいる？」と聞かれ、椿は「やっぱりスロット行きますよね」と即答しスタジオを笑わせた。平成ノブシコブシ吉村崇は「休んでないじゃないですか」とつっこ