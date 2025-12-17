元TBSアナウンサー加藤シルビアさん（39）が、16日放送のフジテレビ系特番「星になったスターたち」（午後7時）に出演。3月に80歳で亡くなったみのもんたさんに「ものすごく怒られた」エピソードを明かした。今年亡くなった著名人を、秘蔵映像と関係者へのインタビューでしのぶ特番。加藤さんはTBS時代、朝の情報番組「みのもんたの朝ズバッ！」でみのさんと共演。番組担当期間に東日本大震災が発生し「3時間生放送がある中で、ほ