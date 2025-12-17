「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１７日正午現在でＡｌｂａＬｉｎｋが「売り予想数上昇」２位となっている。 １７日の市場で、アルバリンクが続伸。同社は１５日に東証グロース市場に新規上場した直近ＩＰＯ銘柄で、流動性が低下している不動産の買い取り再販事業やコンサルティングなどを展開している。初値は公開価格１３００円を４２％上回る１８５０円だった。翌１６日は一時ストッ