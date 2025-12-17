ジグザグが反発している。１６日の取引終了後に、台湾の台北市に２６年３月、子会社を設立すると発表したことが好材料視されている。 成長戦略に掲げるバリューチェーン拡充の一環として、海外におけるマーケティング機能の強化と事業基盤を確立するのが目的。子会社は現地カスタマーのインサイトをとらえた効果的なマーケティングやインバウンド施策を機動的に展開することで、サービ