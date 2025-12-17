石油資源開発やＥＮＥＯＳホールディングスが続落。１６日の米原油先物相場はＷＴＩ（ウエスト・テキサス・インターミディエート）の１月限が前日比１．５５ドル安の１バレル＝５５．２７ドルに下落。一時５４．９８ドルと２１年２月以来、４年１０カ月ぶりの安値をつけた。ウクライナとロシアの和平協議が進むとの見方が強まるなか、ロシアに対する制裁が緩和されれば原油供給拡大により原油価格は下落基調が