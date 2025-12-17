日機装が反発している。同社は１７日、米国市場向けの透析装置と専用血液回路の販売を始めると発表。これに反応した買いが入ったようだ。血液透析専用装置の「ＤＢＢ－０６ＰＲＯ」とこれに対応した血液回路を透析患者数世界第２位の米国市場に投入する。専用装置としては米国で初となるフルアシスト機能を搭載。医療従事者の作業負担低減やヒューマンエラーの防止につなげる。「ＤＢＢ－０６ＰＲＯ