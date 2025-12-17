茨城県下妻市は、子育て世代の移住・定住促進を目的とした、妊娠期から就学前までの切れ目ない子育て支援策を展開している。同市独自の上乗せ支援を含む充実した制度によって、子育て世代が安心して暮らせる環境づくりを推進する。●3歳児未満の保育料は月額最大3万9000円に設定、第2子は半額、第3子以降は無償化下妻市では、「下妻うぇるかむベビー応援事業」として、出産応援ギフト5万円＋子育て応援ギフト5万円が、妊娠届出