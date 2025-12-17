12月17日午前11時40分ごろ、道央自動車道・千歳恵庭JCT付近で、大型バスが燃える火事がありました。午前11時40分ごろ、「空港路線バスの後方から出火」と警察を通じて消防に通報がありました。消防によりますと、バスには運転手と客40人の合わせて41人が乗っていましたが、全員避難していてけが人はいないということです。 バスの運行会社によりますと、炎上したのは札幌駅前から新千歳空港に向かうバスで、当時、運転手が異変