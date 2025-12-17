大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のSAGA久光スプリングスは、12月27日（土）、28日（日）に行われるホームゲームにおいて、オフィシャルファンクラブCLUB SPRINGS限定でオリジナルデザインのバンダナをプレゼントすることをクラブ公式サイトで発表した。 SAGAアリーナで行われるこの試合は第10節に該当し、チームは岡山シーガルズと対戦する。その第10節でプレゼントされるバン