【ワシントン＝池田慶太】米国のトランプ大統領は１６日、国家安全保障を理由に、米国への入国を禁止・制限する対象を現行の１９か国から３９か国・地域に拡大する大統領布告に署名した。来年１月１日から適用する。政権は、１１月に首都ワシントンで州兵２人がアフガニスタン出身の移民に銃撃された事件を受け、渡航制限を強化している。入国を原則禁止する対象にはラオス、シエラレオネ、シリア、南スーダン、ニジェール、