ChatGPTで人物画像を生成、写真に合わせて合成しているところ Photo: かみやまたくみ 隠し球だったんですよね？ そうであってください。2025年12月17日、OpenAIがChatGPTのアップデートを発表、今回は画像生成能力が大幅にアップしました。今までより格段に美しい画像が生成できるようになるとともに、「変えない欲しい部分をいじらずに画像を編集する能力」を獲得。画像をアップロードして